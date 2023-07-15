Sassuolo'dan tarihi galibiyet

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında hazırlık kampına giren ve İtalya Serie C ekiplerinden Real Vicenza'yla hazırlık maçında karşılaştı.



Sassuolo rakibi Real Vicenza ağlarına tam 22 gol atarak maçı 22-0 kazandı.



Sassuolo'nun bu dev galibiyetinde goller 2, 11, 41. dakikalarda Pinamonti, 20, 34, 44. dakikalarda Antiste, 23 ve 28. dakikalarda Berardi, 36. dakikada Kyriakopoulos, 45. dakikada Henrique, 48, 64 ve 79 dakikalarda Bajrami, 51, 54, 83 ve 90. dakikalarda Thorstvedt ve 56, 58, 73, 85 ve 88. dakikalarda Mulattieri'den geldi.



