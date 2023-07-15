Sassuolo'dan tarihi galibiyet

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo hazırlık karşılaşmasında rakibi Real Vicenza'yı farklı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sassuolo'dan tarihi galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2023 20:38
Gelecek sezon çalışmaları kapsamında hazırlık kampına giren ve İtalya Serie C ekiplerinden Real Vicenza'yla hazırlık maçında karşılaştı.

Sassuolo rakibi Real Vicenza ağlarına tam 22 gol atarak maçı 22-0 kazandı.

Sassuolo'nun bu dev galibiyetinde goller 2, 11, 41. dakikalarda Pinamonti, 20, 34, 44. dakikalarda Antiste, 23 ve 28. dakikalarda Berardi, 36. dakikada Kyriakopoulos, 45. dakikada Henrique, 48, 64 ve 79 dakikalarda Bajrami, 51, 54, 83 ve 90. dakikalarda Thorstvedt ve 56, 58, 73, 85 ve 88. dakikalarda Mulattieri'den geldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery