Sassuolo'dan Galatasaray'a ret!

Sassuolo, Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı teklifi reddetti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sassuolo'dan Galatasaray'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2024 12:01
Nicola Zalewski'yi ikna etmeye çalışan Galatasaray, bir yandan da alternatif isimlere yönelmeye başladı.

Transferin son gününde bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılı takım, Armand Lauriente için teklif yaptı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Galatasaray, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 13+2 milyon euro teklif yaptı.

TEKLİFE CEVAP GELDİ

Sarı kırmızılılar ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi. Oyuncuyu satmak istemeyen Sassuolo, bu teklifi reddetti.

Galatasaray'ın son saatler yaklaşırken İtalyan ekibine yeni bir teklif yapması bekleniyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İTALYA PERFORMANSI

Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery