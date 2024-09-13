Sassuolo'dan Galatasaray'a ret!

Nicola Zalewski'yi ikna etmeye çalışan Galatasaray, bir yandan da alternatif isimlere yönelmeye başladı.
Transferin son gününde bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılı takım, Armand Lauriente için teklif yaptı.
Di Marzio'da yer alan habere göre; Galatasaray, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 13+2 milyon euro teklif yaptı.
TEKLİFE CEVAP GELDİ
Sarı kırmızılılar ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi. Oyuncuyu satmak istemeyen Sassuolo, bu teklifi reddetti.
Galatasaray'ın son saatler yaklaşırken İtalyan ekibine yeni bir teklif yapması bekleniyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İTALYA PERFORMANSI
Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.
Transferin son gününde bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılı takım, Armand Lauriente için teklif yaptı.
Di Marzio'da yer alan habere göre; Galatasaray, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 13+2 milyon euro teklif yaptı.
TEKLİFE CEVAP GELDİ
Sarı kırmızılılar ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi. Oyuncuyu satmak istemeyen Sassuolo, bu teklifi reddetti.
Galatasaray'ın son saatler yaklaşırken İtalyan ekibine yeni bir teklif yapması bekleniyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İTALYA PERFORMANSI
Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.
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