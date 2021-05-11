Sassarini: 'Başardık!'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



İşte David Sassarini'nin değerlendirmeleri:



"İlk yarı rakibi geride karşıladık. Kontralarla güzel fırsatlar yakaladık. Kırılma anında bir gol yedik ama son 15 dakikada bulduğumuz golle biz kazandık."



"GERİ DÖNÜŞ ÇOK ÖNEMLİYDİ"



"Harika bir ekibimiz var. 15 kovid vakalı zor bir dönem atlattık. Geri dönüşü çok önemliydi. Uzun süre çektiğimiz sıkıntının ardından iyi bir performans sergilemek istedik. Bunu da başardık."



