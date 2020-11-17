Şaşırtan gelişme: Rusya maçının hakemleri değişti

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Sırbistan'la yapacağı maçın hakemi, Rusya'dan gelen tepkiler sonrası değişti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Şaşırtan gelişme: Rusya maçının hakemleri değişti
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17 Kasım 2020 19:33
Rusya, A Milli Takımımız ile oynadığı karşılaşmada maçı yöneten Polonyalı hakemin maçtaki kararlarına tepki gösterdi.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçında Sırbistan'la karşılaşacak olan Rusya'da, bu maçın hakeminin de Polonyalı olması sonrası değişikliğe gidildi.

UEFA, maçın Polonyalı hakemi Daniel Stefanski yerine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı maça atadı.

"NEDEN DEĞİŞTİ BİLMİYORUM"

Rusya Milli Takımı teknik direktörü Stanislav Cherchesov açıklamasında; "Polonya'da daha önce çalıştım ve onlarla hiçbir zaman sorun yaşamadım. Hakemin neden değiştiğini bilmiyorum." dedi.

RUSYA'DA TEPKİ VARDI

Kariyerine Rusya 3. Ligi'nde devam eden Roman Pavlyuchenko, Milli Takımımızın Rusya karşısında kazandığı maç sonrası hakeme tepkiliydi.

Pavlyuchenko açıklamasında; "Maçın hakemleri çok kötüydü. Futbol oynamaya geliyorsunuz, siyah üniformalı adam bir anda maçın sonucuna etki ediyor. Polonyalı hakem, Rusya'ya küstahça muamele gösterdi. Polonyalılar, Ruslardan haz etmiyor. Bu maç bunun kanıtı oldu." dedi.



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