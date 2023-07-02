Sasha Vezenkov, Sacramento Kings ile anlaştı

THY EuroLeague'de 2022-23 sezonunun MVP'si olan Olympiakos forması giyen Sasha Vezenkov, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



ESPN'in haberine göre Vezenkov, Sacramento Kings'in teklifini kabul etti.



NBA ekibi Sacramento Kings, Sasha Vezenkov ile 20 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladı.



SEZONUN MVP'Sİ



2022-23 sezonu EuroLeague MVP'si seçilen Sasha Vezenkov, çıktığı 40 karşılaşmada 17.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.









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