Sasha Vezenkov, Sacramento Kings ile anlaştı

Sacramento Kings, Sasha Vezenkov ile 20 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sasha Vezenkov, Sacramento Kings ile anlaştı
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02 Temmuz 2023 00:05
THY EuroLeague'de 2022-23 sezonunun MVP'si olan Olympiakos forması giyen Sasha Vezenkov, geleceğiyle ilgili kararını verdi. 

ESPN'in haberine göre Vezenkov, Sacramento Kings'in teklifini kabul etti. 

NBA ekibi Sacramento Kings, Sasha Vezenkov ile 20 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladı. 

SEZONUN MVP'Sİ 

2022-23 sezonu EuroLeague MVP'si seçilen Sasha Vezenkov, çıktığı 40 karşılaşmada 17.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı. 

 

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