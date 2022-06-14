Sasha Djordjevic'in üst üste ikinci şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko ile ING Basketbol Süper Ligi'ni kazanmayı başaran Sırp başantrenör Sasha Djordjevic antrenörlük kariyerinin 2. lig şampiyonluğunu elde etti. Djordjevic antrenörlük kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde Virtus Bologna'nın başında elde etmişti.



54 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, Virtus Bologna final serisinde Milano'yu 4-0'la mağlup etmişti. Djordjevic kupa anlamında ise Yunanistan ve Almanya Kupası'nı kazanmış, Virtus Bologna'yla ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.



Milli takım seviyesinde de Sırbistan Milli Takımı'yla2014 Dünya Şampiyonası'nda, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda ve 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.





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