Sasha Djordjevic için flaş gelişme; Real Madrid

THY Euroleague ekiplerinden Real Madrid'de çarpıcı bir değişim yaşanmak üzere.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; sezon başında Pablo Laso'nun yerine göreve getirilen başantrenör Chus Mateo'nun kredisi, üst üste alınan kötü sonuçların ardından tükenme noktasına geldi.



Şu ana kadar Euroleague'de 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan Real Madrid'de yönetim, bu hafta Euroleague'de oynanacak olan Anadolu Efes maçında takımın sahada kötü bir görüntü çizmesi halinde Mateo ile yollarını ayırmayı planlıyor.



Haberde, Mateo yerine 3 ismin düşünüldüğü belirtildi. İşte o isimler;



XAVI PASCUAL



Real Madrid yönetiminin en çok istediği isim olan Xavi Pascual, şu anda Rus ekibi Zenit St. Petersburg'da görev yapıyor. Yazın adı Fenerbahçe Beko ve Maccabi Tel Aviv anılmasına rağmen Rusya'dan ayrılmayan Pascual için şimdilik net bir şey söylenmesinin zor olduğu ifade edildi. Ayrıca geçmişte Barcelona'yı çalıştırması sebebiyle Real Madrid taraftarlarının da bu isme çok sıcak bakmayabileceği belirtildi.



ANDREA TRINCHIERI



Pablo Laso ile yolların ayrılmasının ardından da Real Madrid'in gündemine gelen Bayern Münih'in İtalyan koçu Andrea Trinchieri, olası bir ayrılıkta Real Madrid yönetiminin listesinde bulunan bir diğer aday.



SASHA DJORDJEVIC



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile birlikte Türkiye Ligi'ni kazanan Sırp koç Sasha Djordjevic, Real Madrid için gündemde olan bir başka isim. Oyunculuk döneminde Real Madrid forması da giyen Djordjevic, İspanyol ekibi için en garanti seçenek olarak dikkat çekiyor. Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Sırp koçun, Real Madrid'den teklif gelmesi halinde temsilcilerine başka bir takımla görüşülmemesi talimatı verdiği ifade edildi.









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