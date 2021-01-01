Sasa, oğlu Luka'yı savundu: "Bu gazeteci bir basketbol dehası sanırım"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in babası Sasa Doncic, Mavericks'teki liderliğiyle ilgili gelen olumsuz açıklamaların ardından oğlunu savundu.



Sasa, yakın zamanda ESPN yazarı Brian Windhorst'ün Luka'yı 'zor bir insan' olarak nitelendirmesi konusunu ele aldı.



Luka'nın liderliği hakkında gelen soruya karşılık olarak, Sasa, mevzubahis iddiaları dalgaya aldı ve oğlunun NBA'de inanılmaz işler yaptığını söyledi:



"Bilmiyorum. Belki de bu gazeteci en büyük basketbol dehası falandır. Yani lütfen bana bunu sorma. Size söylüyorum, NBA'de yaptığı şey harikadan da öte. Bir basketbolsever olarak konuşuyorum. Bir baba olarak onunla gurur duyuyorum. Kimseden korkusu yok. Herkesle kıyaslanacak bir yüreğe ve cesarete sahip. 22 yaşında NBA'de Avrupalı bir oyuncu olarak yaptıklarını, bence daha önce kimse yapmamıştı."



