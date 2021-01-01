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Sarver, ırkçılık ve cinsiyetçilik suçlamalarını reddetti!

Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver, yaptığı bir duyuruda, organizasyon içindeki suistimalleri konu alan bir ESPN makalesinde kendisine karşı yapılan ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı iddialarını yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver, yaptığı bir duyuruda, organizasyon içindeki suistimalleri konu alan bir ESPN makalesinde kendisine karşı yapılan ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı iddialarını yalanladı.

Sarver, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ESPN tarafından kişisel olarak veya Phoenix Suns ve Mercury organizasyonları hakkında ileri sürülen bazı iddialar karşısında tamamen şok oldum. Çoğunlukla isimsiz kişilerin yaptığı bazı belirsiz önerilere nasıl cevap vereceğimi bilemesem de, kişiliğime ve Suns/Mercury işyerinin karakterine tamamen aykırı bulduğum bazı iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim."

Ayrı bir açıklamada, Suns organizasyonu, "ellerinde bulunan belgelere" ve "görgü tanıklarının ifadelerine" atıfta bulunarak, yayınlanmamış makaleden gelen suçlamaları şiddetle reddetti.

59 yaşındaki Sarver, 2004'ten beri Suns and Mercury'nin sahibi.


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