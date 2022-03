Sarunas Jasikevicius. 'Savaş sana uzak değil, çok yakın'

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrası açıklamalarda bulundu.



Barcelona'nın Litvanyalı koçu Jasikevicius, İspanya ACB Ligi'nde Morabanc Andorra ile oynadıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse kendimi çok kötü hissediyorum. Her zaman televizyondaki haberleri takip ediyorum. CNN veya BBC izliyorum. Her sabah tesislere geliyoruz ve basketbol hakkında konuşmaya çalışıyoruz ama olmuyor, kolay değil. Uyanıyorum, telefonumu alıyorum ve kaçınılmaz olarak gece ben uyurken neler olduğunu kontrol ediyorum. Kiev, hala Ukrayna'nın kontrolünde mi diye merak içerisinde oluyorum. Çok endişeliyim." dedi.



"KONUŞMAMIN İSTENMEDİĞİ KONULAR"



İspanya halkına da seslenen Jasikevicius, "Belki de İspanyollar, Ukrayna'daki durumun farkında değil. Dünyanın o bölgesinde yaşadım ve neler olduğunun farkındayım. İspanya bunu ciddiye almalı. İspanya, bu savaş konusunda daha agresif olmalı. Konuşmamın istenmediği konuları konuştuğumun farkındayım. Ancak, benim tarzım bu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"BASKETBOL İKİNCİ PLANDA"



Barça'nın koçu, "Vladimir Putin'in ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Biz öyle veya böyle Ukraynalılar'a yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Litvanya vatandaşı olarak hükümetimin tavsiyelerine uyacağım. Gerekirse basketbolu ikinci plana alacağım. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni şeyler açıklanacağını umuyorum." dedi.



"YAŞLI BİR ADAMIN İHTİRASLARI"



Jasikevicius, "Putin buna bir son vermeli. Daha fazla ileri gidemez. Yaşlı bir adamın ihtirasları... İnsanlar, Ukrayna'nın çok uzakta olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Her zaman siyasete karşı oldum ama bu siyaset değil, savaş! Sosyal medyayı açıyorsun ve bir resim görüyorsun. Kendini berbat hissediyorsun. Bu savaş, anılarımızda kara bir leke olarak duracak. Bu pandemiden bile daha kötü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





