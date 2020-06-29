Sarunas Jasikevicius kimdir?

Jasikevicius Litvan bir ailenin çocuğuydu, ancak gençlik yıllarını ABD'de geçirdi. Solanco Lisesi'ne katıldı.Jasikevicius, Maryland Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynuyordu. Ortalama 13 sayı ve 4 asistle oynadı.Jasikevicius kariyer başlangıcını 1998 yılında Lietuvos Rytas ile yaptı, ve ilk profesyonel yıllarında ortalama 18.0 sayı, 5.4 asistle oynadı. Rytas'dan sonra Olimpija Ljubljana kulübüne gitti. Sonraki sezon Olimpija Ljubljana ile Slovenya Basketbol Ligi şampiyonluğunu elde etti.2000 yılında Barcelona'ya transfer oldu. 2003'te Barcelona ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Burada 13.4 sayı, 3.2 asistle oynadı. İki kere Liga ACB ve İspanya Basketbol Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.Daha sonra Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu. İsrail ekibinin 2 EuroLeague şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. İki kere İsrail Basketbol Ligi ve İsrail Basketbol Kupası'nı kazandı.Jasikevicius Temmuz 2005'te Indiana Pacers ile anlaştı. 12 Milyon Dolar değerinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. 112 maçta (16'sı ilk beş) ortalama 7.3 sayı, 3.0 asistle oynadı.17 Ocak 2007'de Jasikevicius, Stephen Jackson, Al Harrington ve Josh Powell ile birlikte Golden State Warriors'a Troy Murphy, Mike Dunleavy, Jr., Ike Diogu ve Keith McLeod karşılığında takas oldu.[1] 26 maçta (2'si ilk beş) ortalama 4.3 sayı, 2.3 asistle maç başına 11.9 dakika ile oynadı. Jasikevicius 20 Eylül 2007'de takımdan gönderildi.[2]25 Eylül 2007'de Panathinaikos (basketbol takımı) ile anlaştı. 8.4 Milyon Euro kâr ile 2 yıllık anlaşıldı.[3] 2009'da EuroLeague şampiyonu oldu.[4] Ayrıca Jasikevicius kariyerinde 3 farklı takımla EuroLeague şampiyonluğu yaşamış oldu.[5] A1 Ethnikis ve Yunanistan Basketbol Kupası'nı kaldırdı. 2009 yılında takımdan ayrıldı.Kasım 2010'da Lietuvos Rytas ile bir yıllık sözleşme imzaladı.[6] Ocak 2011'de Fenerbahçe Ülker ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Panathinaikos (basketbol takımı)'ye geri döndü. Bir sezon Pana, forması giydikten sonra Liga ACB takımlarından Barcelona'ya transfer oldu. Bir sezon da Barça, forması giydikten sonra, Litvanya Basketbol Ligi takımlarından Žalgiris Kaunas ile sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonu sonunda basketbolu bıraktığını açıkladı.[7]Jasikevicius Litvanya millî takımının bir üyesiydi. 2000 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkesiyle bronz madalya kazandı. Bu turnuvada 14.0 sayı, 5.1 asist ile oynadı, turnuvada en çok 27 sayı atabildi. Yarı finalde ABD'ye yenildiler.[8]Jasikevicius ayrıca ülkesiyle 2003 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazandı. Turnuvanın MVP ödülüne layık görülen Jasikevicius ortalama 14.0 sayı ve 8.2 asist ile oynadı.[9]Jasikevicius ülkesinin 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya almasında önemli rol oynadı. Turnuvada ortalama 10.4 sayı, 5.6 asist ile oynarken Türkiye karşısında 18 sayıyla oynadı.[10] Millî takım ile son olarak 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sahaya çıkmış ve dördüncü kez katıldığı olimpiyatlar sonunda millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştır.[11]2015 yılının Şubat ayında Jasikevicius'a Euroleague tarafından "Avrupa Ligi efsanesi" unvanı verildi.