Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe antrenörü olmak çılgınca'

Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ilk açıklamalarını FB TV'ye yaptı.



"İŞİMİZİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"



Transfer görüşmelerinin çok hızlı gerçekleştiğini söyleyen Jasikevicius, "Biraz hızlı ve ilginç gelişti transfer gelişmeleri. Olumsuz bir durumla ortaya çıktı görüşmelerimiz. Ancak biz işimizi yapmak için buradayız. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Çok fazla tanıdık yer ve tanıdık yüz var burada. Zor bir süreç var önümüzde. Herkesin desteği ile yenilikleri sisteme dahil ederek devam edeceğiz." dedi.



"BURADA KOÇ OLMAK ÇILGINCA"



Fenerbahçe'de oynadığı döneme dikkat çeken Jasikevicius, "Burada oynamamın üzerinden çok fazla geçmedi. Şu anda burada koç olmam çılgınca geliyor. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini bilmek ve arkasındaki büyük desteği bilerek sahaya çıkmak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.



Son olarak cuma günü oynanacak Monaco maçını değerlendiren Saras, "Monaco çok kaliteli bir takım, bir Final-Four takımı. Çok sağlam ve istikrarlı bir devamlılıkları var. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncuların zaten bildiği şeylere küçük eklemeler yapacağız." sözlerini sarf etti.

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