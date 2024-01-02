Sarunas Jasikevicius: "Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor"

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor'
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02 Ocak 2024 23:14
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı rakibi tebrik etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "40 dakika boyunca daha sağlam durduklarını düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyler vardı ama yapmadık. İlk yarıda 9 top kaybı yaptık. İkinci yarıda da benzer hatalar oldu. Genel olarak iyi değildik. Çok iniş, çıkışlar oldu. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor." diye konuştu.

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