Chelsea'nin ocak transfer döneminde Inter'den Mauro Icardi veya Genoa'dan Krzysztof Piatek'ten birini transfer etmeyi planladığı iddia edildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde; Chelsea Menajeri Maurizio Sarri'nin forvet hattına golcü bir ismin transferini istediği ve yönetime bunun için Icardi ve Piatek'ten oluşan kısa bir liste verdiği belirtildi. Icardi'nin serbest kalma bedeli 110 milyon Euro olduğu için transferin zor olduğu ancak 23 yaşındaki Piatek'in ocak ayı için daha gerçekçi bir hedef olduğu kaydedildi.Sezon başında Cracovia'dan 4.5 milyon Euro'ya Genoa'ya transfer olan ve 9 maçta 13 gol atan Piatek için 35-40 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin teklif edeceği vurgulandı.Sarri'nin Napoli'dekine benzer şekilde yüksek tempo oyununa uygun hızlı bir merkez forvet istediği ve bu nedenle ocak ayında transferin mutlaka gerçekleştirileceği bilgisi de verildi.Maurizio Sarri ile Premier Lig'e flaş bir başlangıç yapan Chelsea, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 23 puanlı Manchester City ve Liverpool'un arkasında 3. sırada yer alıyor.