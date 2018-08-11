Sarri'den sürpriz Kepa açıklaması; 'Bir Courtois değil'

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın transfer durumu ve Courtois'nın takımdan ayrılması hakkında konuştu.Hazard'ın takımda kalacağını düşünen Sarri, "Hazard'ın bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu artık tartışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmasını ve Kepa'nın takıma katılmasını değerlendiren Sarri, "Courtois, Real Madrid'e gitmek istedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaybettik ancak en genç kaleciyi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Kepa genüz 23 yaşında umarım çabuk bir şekilde gelişir. Ancak şu an bir Courtois değil" şeklinde konuştu.İtalyan teknik adam, Real Madrid'den kiralanan Kovacic için ise "Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu. Bizim için önemli bir futbolcu olacak" dedi.