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Sarri'den sürpriz Kepa açıklaması; "Bir Courtois değil"

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Real Madrid ile ismi geçen Eden Hazard'ın takımda kalacağını düşündüğünü söyledi. Yeni kalecisi Kepa hakkında da ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri'den sürpriz Kepa açıklaması; 'Bir Courtois değil'
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11 Ağustos 2018 02:30
Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın transfer durumu ve Courtois'nın takımdan ayrılması hakkında konuştu.

"HAZARD BİZİMLE MUTLU"

Hazard'ın takımda kalacağını düşünen Sarri, "Hazard'ın bizimle birlikte olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu artık tartışmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİR COURTOIS DEĞİL"

Courtois'nın Real Madrid'e transfer olmasını ve Kepa'nın takıma katılmasını değerlendiren Sarri, "Courtois, Real Madrid'e gitmek istedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden birini kaybettik ancak en genç kaleciyi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Kepa genüz 23 yaşında umarım çabuk bir şekilde gelişir. Ancak şu an bir Courtois değil" şeklinde konuştu.

KOVACIC YORUMU

İtalyan teknik adam, Real Madrid'den kiralanan Kovacic için ise "Oyun tarzımıza uyan bir oyuncu. Bizim için önemli bir futbolcu olacak" dedi.



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