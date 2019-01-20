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Sarri'den sitem: "Çok çok kızgınım"

Arsenal'e 2-0 mağlup olan Chelsea'de menajer Maurizio Sarri, maç sonu yaptığı açıklamalarda oyuncularına tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri'den sitem: 'Çok çok kızgınım'
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20 Ocak 2019 01:30
Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Premier Lig'de Arsenal'e 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;

"Çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım. Bu yenilgi zihniyetimizden kaynaklandı. Bunu kabul edemiyorum. Tottenham'a karşı da benzer bir sorun yaşamıştık. Bu sorunun üstesinden geldiğimizi düşünüyordum. Bu oyuncu grubunu motive etmek son derece zor."

TAKTİK TARTIŞMAK...

Taktikleri tartışmak istemiyorum. Rakip, sizden daha çok isterse, taktiklerden bahsetmenin bir anlamı kalmaz. Arsenal maç boyunca daha çok istedi"

DEĞİŞMESİ ZOR

"Neden motive olmuyorlar? Bu soruya cevap bulamıyorum. Değişmesi zor. Bu seviyede oyuncular sorumluluk almaktan korkmamalı"

BU SEVİYEDE OYNAMAZ

Futbolcular doğru tutumda olmalılar. Sorumluluk almalılar. Eğer yapamıyorlarsa, bu seviyede oynayamazlar"

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