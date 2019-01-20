Sarri'den sitem: 'Çok çok kızgınım'

menajeri, Premier Lig'de2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından çarpıcı yorumlar yaptı."Çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım. Bu yenilgi zihniyetimizden kaynaklandı. Bunu kabul edemiyorum. Tottenham'a karşı da benzer bir sorun yaşamıştık. Bu sorunun üstesinden geldiğimizi düşünüyordum. Bu oyuncu grubunu motive etmek son derece zor."Taktikleri tartışmak istemiyorum. Rakip, sizden daha çok isterse, taktiklerden bahsetmenin bir anlamı kalmaz. Arsenal maç boyunca daha çok istedi""Neden motive olmuyorlar? Bu soruya cevap bulamıyorum. Değişmesi zor. Bu seviyede oyuncular sorumluluk almaktan korkmamalı"Futbolcular doğru tutumda olmalılar. Sorumluluk almalılar. Eğer yapamıyorlarsa, bu seviyede oynayamazlar"