Sarri'den sitem: 'Çok çok kızgınım'

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Premier Lig'de Arsenal'e 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından çarpıcı yorumlar yaptı.
İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım. Bu yenilgi zihniyetimizden kaynaklandı. Bunu kabul edemiyorum. Tottenham'a karşı da benzer bir sorun yaşamıştık. Bu sorunun üstesinden geldiğimizi düşünüyordum. Bu oyuncu grubunu motive etmek son derece zor."
TAKTİK TARTIŞMAK...
Taktikleri tartışmak istemiyorum. Rakip, sizden daha çok isterse, taktiklerden bahsetmenin bir anlamı kalmaz. Arsenal maç boyunca daha çok istedi"
DEĞİŞMESİ ZOR
"Neden motive olmuyorlar? Bu soruya cevap bulamıyorum. Değişmesi zor. Bu seviyede oyuncular sorumluluk almaktan korkmamalı"
BU SEVİYEDE OYNAMAZ
Futbolcular doğru tutumda olmalılar. Sorumluluk almalılar. Eğer yapamıyorlarsa, bu seviyede oynayamazlar"
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İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım. Bu yenilgi zihniyetimizden kaynaklandı. Bunu kabul edemiyorum. Tottenham'a karşı da benzer bir sorun yaşamıştık. Bu sorunun üstesinden geldiğimizi düşünüyordum. Bu oyuncu grubunu motive etmek son derece zor."
TAKTİK TARTIŞMAK...
Taktikleri tartışmak istemiyorum. Rakip, sizden daha çok isterse, taktiklerden bahsetmenin bir anlamı kalmaz. Arsenal maç boyunca daha çok istedi"
DEĞİŞMESİ ZOR
"Neden motive olmuyorlar? Bu soruya cevap bulamıyorum. Değişmesi zor. Bu seviyede oyuncular sorumluluk almaktan korkmamalı"
BU SEVİYEDE OYNAMAZ
Futbolcular doğru tutumda olmalılar. Sorumluluk almalılar. Eğer yapamıyorlarsa, bu seviyede oynayamazlar"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın