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Sarri'den Morata ve Hazard açıklaması

Cheslea'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Sarri, Morata ve Hazard hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri'den Morata ve Hazard açıklaması
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29 Temmuz 2018 14:44
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Maurizio Sarri, Hazard'dan övgü dolu sözlerle bahsederken Hugiain'in transferine dair konuştu. 

Tecrübeli teknik adama sorula Higuan transferine dair yaptığı açıklamada öncelikle Morata'nın performansını merak ettiğini dile getirirken, "Higuain transferi mi? Ben, Morata'nın en iyi performansını görmek istiyorum.'' dedi.

HAZARD'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sarri, konuşmasının devamında Belçikalı yıldız Hazard için övgü dolu sözler sarf ederken, ''Hazard, çok güçlü bir oyuncu. Onu antrene eden tüm hocaları ondan hoşlandı. Ben de onu antrenmanlarda görmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı. 
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