Sarri'den Morata ve Hazard açıklaması

HAZARD'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER



Sarri, konuşmasının devamında Belçikalı yıldız Hazard için övgü dolu sözler sarf ederken, ''Hazard, çok güçlü bir oyuncu. Onu antrene eden tüm hocaları ondan hoşlandı. Ben de onu antrenmanlarda görmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Maurizio Sarri, Hazard'dan övgü dolu sözlerle bahsederken Hugiain'in transferine dair konuştu.Tecrübeli teknik adama sorula Higuan transferine dair yaptığı açıklamada öncelikle Morata'nın performansını merak ettiğini dile getirirken,dedi.