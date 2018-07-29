Sarri'den Morata ve Hazard açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Maurizio Sarri, Hazard'dan övgü dolu sözlerle bahsederken Hugiain'in transferine dair konuştu.
Tecrübeli teknik adama sorula Higuan transferine dair yaptığı açıklamada öncelikle Morata'nın performansını merak ettiğini dile getirirken, "Higuain transferi mi? Ben, Morata'nın en iyi performansını görmek istiyorum.'' dedi.
Tecrübeli teknik adama sorula Higuan transferine dair yaptığı açıklamada öncelikle Morata'nın performansını merak ettiğini dile getirirken, "Higuain transferi mi? Ben, Morata'nın en iyi performansını görmek istiyorum.'' dedi.
HAZARD'A ÖVGÜ DOLU SÖZLERSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarri, konuşmasının devamında Belçikalı yıldız Hazard için övgü dolu sözler sarf ederken, ''Hazard, çok güçlü bir oyuncu. Onu antrene eden tüm hocaları ondan hoşlandı. Ben de onu antrenmanlarda görmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
Sarri, konuşmasının devamında Belçikalı yıldız Hazard için övgü dolu sözler sarf ederken, ''Hazard, çok güçlü bir oyuncu. Onu antrene eden tüm hocaları ondan hoşlandı. Ben de onu antrenmanlarda görmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.