Sarri'den Merih Demiral açıklaması

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, sakatlıktan dönüş sürecinde olan Milli stoper Merih Demiral ve şampiyonluk için açıklamalarda bulundu.



Merih Demiral, yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.



"FORMUNA KAVUŞTURACAĞIZ"



Maurizio Sarri, Türk savunmacı için yaptığı açıklamada; "Merih Demiral'ın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Merih'i fiziksel olarak formuna kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.



İtalya Ligi'nde üst üste 9. şampiyonluğuna çok yakın olan Juventus'ta Sarri; "4 puan daha almamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç odaklanmalıyız, önce Udinese sonra Sampdoria ile oynayacağız. Anın içinde kalmalı ve devam etmeliyiz." dedi.



"BİRİLERİNİN SİNİRİNİ BOZMUŞUM"



Hakkındaki eleştiriler hakkında konuşan Sarri; "Hala neden eleştiriliyorum. Görünüşe göre birilerinin sinirlerini bozmuşum. Bunlar ilgilendiğim konular değil. Her gün karşılaştığımız zorlukları biliyorum ve bence beni eleştirenlere göre konu hakkında daha fazla bilgiye sahibim." dedi.



"FORMUNDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"



Cristiano Ronaldo hakkında konuşan İtalyan teknik adam; "Daha yeni onunla konuştum, bana formunda olduğunu söyledi. Onun fark yarattığı şey, fiziksel ve ruhsal enerjisini düşse bile çabuk bir şekilde tekrar toplayabilmesi." dedi.



