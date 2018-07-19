Sarri'den Hazard ve Courtois açıklaması!

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Belçikalı yıldızlarını takımda tutmak istiyor. Real Madrid'in teklif yaptığı Thibaut Courtois ve Eden Hazard hakkında konuşan Maruizio Sarri, oyuncularıyla özel bir görüşme yapacağını açıkladı.
"GÖZLERİNE BAKACAĞIM"
Oyuncularıyla yüz yüze konuşacağını vurgulayan Sarri, "Hazard ve Courtois çok üst düzey oyuncular. Onları takımda tutmak istiyorum. Ancak telefon görüşmesi yeterli olmayabilir. Eden Hazard ve Thibaut Courtois'in gözlerine bakacağım." ifadelerini kullandı.
"EN İYİ 2-3 OYUNCUDAN BİRİ"
Eden Hazard'a övgüler yağdıran Maurizio Sarri, "Hazard, Avrupa'nın en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Onunla çalışmaktan mutluluk duyarım. İyi sonuçlar elde edeceğimizden eminim" şeklinde konuştu.
Maurizio Sarri sözlerini, "En iyi oyuncularımızı takımda tutmak istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.
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"GÖZLERİNE BAKACAĞIM"
Oyuncularıyla yüz yüze konuşacağını vurgulayan Sarri, "Hazard ve Courtois çok üst düzey oyuncular. Onları takımda tutmak istiyorum. Ancak telefon görüşmesi yeterli olmayabilir. Eden Hazard ve Thibaut Courtois'in gözlerine bakacağım." ifadelerini kullandı.
"EN İYİ 2-3 OYUNCUDAN BİRİ"
Eden Hazard'a övgüler yağdıran Maurizio Sarri, "Hazard, Avrupa'nın en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Onunla çalışmaktan mutluluk duyarım. İyi sonuçlar elde edeceğimizden eminim" şeklinde konuştu.
Maurizio Sarri sözlerini, "En iyi oyuncularımızı takımda tutmak istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın