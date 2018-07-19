Sarri'den Hazard ve Courtois açıklaması!

yeni teknik direktörü, Belçikalı yıldızlarını takımda tutmak istiyor. Real Madrid'in teklif yaptığı Thibaut Courtois ve Eden Hazard hakkında konuşan Maruizio Sarri, oyuncularıyla özel bir görüşme yapacağını açıkladı.Oyuncularıyla yüz yüze konuşacağını vurgulayan Sarri, "Hazard ve Courtois çok üst düzey oyuncular. Onları takımda tutmak istiyorum. Ancak telefon görüşmesi yeterli olmayabilir. Eden Hazard ve Thibaut Courtois'in gözlerine bakacağım." ifadelerini kullandı.Eden Hazard'a övgüler yağdıran Maurizio Sarri, "Hazard, Avrupa'nın en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Onunla çalışmaktan mutluluk duyarım. İyi sonuçlar elde edeceğimizden eminim" şeklinde konuştu.Maurizio Sarri sözlerini, "En iyi oyuncularımızı takımda tutmak istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.