Sarri'den Eden Hazard'a uyarı; 'Gelişmeli'

Chelsea'nin menajeri, Belçika yıldızoyun anlayışını değiştirmesi gerektiğini söyledi.Hazard'ın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Sarri, "Hazard değişiyor. Bireysel bir oyuncu olmaya alışkındı ama böyle oynamayı bırakması gerekiyordu. Bunu yapmak kolay değil. Ancak bu değişimle daha tehlikeli bir oyuncu olacak" dedi.Sarri sözlerini "Bu değişimle başa çıkabileceğini görüyorum. Hazard teknik olarak fantastik bir oyuncu olmasına rağmen taktiksel bakımdan gelişmek zorunda" ifadeleriyle tamamladı.Chelsea'ye 2012 yazında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'den transfer olan Hazard, bu sezon Premier Lig'de forma giydiği 22 maçta 10 gol 10 asist istatistikleri yakaladı.