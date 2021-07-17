Sarri, Vedat Muriqi için taraftarı karşısına aldı

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, taraftarlara açık idmanda Vedat Muriqi'ye sahip çıktı.



Bir taraftarın Vedat Muriqi'ye eleştirilerde bulunması üzerine saha kenarına gelen Maurizio Sarri, taraftara uyarıda bulundu.



Deneyimli teknik adam, "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!" ifadelerini kullandı.



Sarri'nin bu sözlerinin üzerine birçok taraftar kendisine alkışlarla destek verdi.



Fenerbahçe'den 18,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tutan Muriqi, geçen sezon 27 maçta 1 kez ağları sarstı.







