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Sarri: ''Transferi ben de bitince öğrendim''

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, Southampton maçını değerlendirirken, yeni transferleri Pulisic hakkında da konuştum.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri: ''Transferi ben de bitince öğrendim''
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03 Ocak 2019 01:48
Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, Southampton ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarri, yeni transferleri Pulisic hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam ''Sahanın 8 metresinde çok iyiydim ama son 20 metrede çok kötüydük. 4-5 gol şansımız oldu ama değerlendiremedik. Bu tip dönemlerde o ilk golü bulmanız gerekiyor'' dedi.

Dortmund'dan transferleri Pulisic ile ilgili de konuşan Sarri, ''Christian Pulisic'in transferiyle ilgili çok fazla şey bilmiyorum. Kulüp bir ay önce fikrimi sordum, pozitif yanıt verdim. Transferi ben de bittiğinde öğrendim'' ifadelerini kullandı.

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