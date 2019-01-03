, Southampton ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Sarri, yeni transferleri Pulisic hakkında da kısa bir açıklama yaptı.Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adamdedi.Dortmund'dan transferleri Pulisic ile ilgili de konuşan Sarri,fadelerini kullandı.