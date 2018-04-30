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Sarri: ''Serie A, Premier Lig gibi değil!''

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, Serie A'yı eleştirirken Premier Lig ile kıyasladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri: ''Serie A, Premier Lig gibi değil!''
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30 Nisan 2018 15:42
Serie A'da Fiorentina'ya mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri'den çarpıcı açıklamalar geldi.

''KAZANAMAYACAK TAKIMLAR DESTEKLENİYOR''

İtalyan teknik direktör, Serie A'nın taraftar kaybetme riskiyle karşı karşı olduğunu belirtirken ''Serie A çok sayıda taraftar kaybedecek çünkü asla kazanamayacak takımlar destekleniyor. Premier Lig gibi değil.'' sözlerini kullandı.

''PREMIER LIG BÖYLE DEĞİL''

İtalya'da son yıllarda sürekli Juventus'un şampiyon olmasına vurgu yapan Sarri, ''Hayatta her zaman umut vardır. Er yada geç bu dominasyon sona erecek. Ama söylemem gerekir ki Premier Lig'de her sene çok sayıda şampiyonluk adayları oluyor, herkesin kazanma ümidi olabiliyor. İtalya'da ise durum farklı. Asla kazanamayacak takımlar destekleniyor. Bu da taraftar kaybına neden olacak.'' dedi.



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