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Sarri: ''Pochettino'nun şampiyonluğa ihtiyacı var''

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, Tottenham'ı çalıştıran Pochettino'nun performansını değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri: ''Pochettino'nun şampiyonluğa ihtiyacı var''
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08 Ocak 2019 01:50
Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, Tottenham'ın başarılı çalıştırcısı Mauricio Pochettino hakkında ilginç ifadelder kullandı.

Sarri, Pochettino'dan övgü dolu sözlerle bahsederken bir eksiği olduğunu dile getirci.

Chelsea'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pochettino hakkında ''Mauricio Pochettino çok iyi bir teknik direktör, hatta şu an en iyilerden bir tanesi. Ama bir şampiyonluğa ihtiyacı olduğuna katılıyorum'' dedi.

Kendisinin performansını da değerlendiren Sarri ''Benim için de benzer bir durum söz konusu. Pochettino 4 sezondur Tottenham'da, ben ise 6 aydır Chelsea'deyim. Buradaki ilk sezonum, kolay olduğunu söylemeyeceğim'' şeklinde konuştu.



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