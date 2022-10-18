Sarri: 'Muhteşem futbola engel oluyorlar'

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, günümüz futbol dünyasına dair yaptığı eleştirilerle İtalya'da gündem oldu.



Deneyimli hoca yaptığı değerlendirmede futbolcuların bir sezonda yaptığı maç sayısının adaletsiz olduğunu belirterek, "Futbolun güzelliklerini göstermenin imkansız olduğu yolda ilerliyoruz. Bir yılda 60-70 maç oynamak ve oyuncularınm daha az antrenman yapmasıyla muhteşem bir oyun üretmemize engel oluyor" sözlerini kullandı.



Spor yapmaya iş gözüyle bakmanın zararlarını sıralayan İtalyan hoca, "Spor yapmanın iş haline geldiği bir zamandayız. Bu tamamen saçmalık. Bugünkü dünya düzeni kadar ahlaksız bir durum. Bir aktör çektiği film için 30 milyon euro alıyorsa bu ahlaka aykırı bir durumdur. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum ama günümüz şartlarının bir parçası olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



İtalya'da alt liglerde takım çalıştararak teknik direktörlük kariyerine başlayan 63 yaşındaki hoca, geçen yıl Lazio ile anlaşmıştı.





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