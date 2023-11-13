Sarri: ''Mourinho tam bir baş belası''

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma ile oynadıkları derbi maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarri, Roma Teknik Direktörü Mourinho hakkında da çarpıcı yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sarri: ''Mourinho tam bir baş belası''
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13 Kasım 2023 18:22
İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Lazio ile Roma derbide karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı. 

''TAM BİR BAŞ BELASI'' 

Maçtan önce Mourinho ile görüştüklerini söyleyen Sarri, "Mourinho ile karşılaştığımızda ona, 'Sen tam bir baş belasısın!' dedim. O da bana, 'Sen de öylesin!' diye cevap verdi. Mourinho'yu seviyorum ama karakteri için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu. 

Lazio ile Roma arasındaki oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı. 

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