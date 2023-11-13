Sarri: ''Mourinho tam bir baş belası''

İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Lazio ile Roma derbide karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.

Maçtan önce Mourinho ile görüştüklerini söyleyen Sarri, "

Mourinho

ile karşılaştığımızda ona, 'Sen tam bir baş belasısı n!' dedim. O da bana, 'Sen d e öylesin!' diye ce vap verdi.

Mourinho