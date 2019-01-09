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Sarri: "İngiliz hakemler, VAR kullanmayı bilmiyor"

Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'a 1-0 yenilmelerinin ardından penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu itirazında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri: 'İngiliz hakemler, VAR kullanmayı bilmiyor'
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09 Ocak 2019 06:02
Chelsea Menajeri Maurizio Sarri, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham'a 1-0 yenilmelerinin ardından penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu itirazında bulundu.

VAR sisteminin kullanıldığı maçta hakemlerin VAR'ı kullanamadıklarını söyleyen Sarri, "Birkaç dakika önce bu görüntüyü seyrettm. Açık ofsayt. Harry Kane, savunma çizgisinin ilerisinde. Kafasıyla, diziyle ofsaytta. İngiliz hakemlerin, bu sistemi kullanabilecek kapasitede değiller." ifadelerini kullandı.

"Sistemden emin değilseniz bile topun ayaktan çıktığı ana dikkat edin. O anda Harry Kane'in nerede durduğuna bakın." diyerek sözlerini sürdüren Sarri, "Ne topa bakmışlar, ne Kane'e. Bence bu sisteme iyi çalışmaları gerekiyor. Premier Lig'de VAR yok ama Lig Kupası'nda var, bu bile çok garip." diyerek sözlerini noktaladı.

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