Sarri: 'Fenerbahçe söylentisini bilmiyorum'

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.



Muriqi'yi Fenerbahçe'nin istediğiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten Sarri, "Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçı sonrasında kendi performansından da, takımın performansından da memnun değildi. Immobile'i rahatlatmak açısından da bizim için bir çözüm. Ancak Fenerbahçe'ye transfer söylentileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



18.5 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI



Fenerbahçe, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.



Bu sezon Lazio'da 8 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 1 asist yaptı.





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