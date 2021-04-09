"Sarri, Fenerbahçe sonrası Fiorentina'yı reddetti"

Juventus'tan ayrılan teknik direktör Maurizio Sarri için gündeme flaş bir iddia geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Sarri, Fenerbahçe sonrası Fiorentina'yı reddetti'
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09 Nisan 2021 21:47
Juventus ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Maurizio Sarri, gelen son teklifi de reddetti.

Football Italia'nın "özel" olarak geçtiği haberde İtalyan hocanın, Fenerbahçe ve Marsilya'nın ardından Fiorentina'dan gelen teklifi de kabul etmediği kaydedildi.

Sezon devam ederken herhangi bir takıma gitmek istemediği belirtilen deneyimli antrenörün, gelecek sezon için kendisiyle ilgilenen Napoli ya da Roma'ya gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Juventus ile 2022'ye kadar olan sözleşmesinin ardından yollarını ayıran Sarri, Torino temsilcisinden aylık 500 bin euro net maaş almaya devam ediyor.

Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.



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