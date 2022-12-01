Sarri: "Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Juventus karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini açıkladı.

Sarri: 'Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim'
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Juventus maçının ardından Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini açıkladı.

3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, Dünya Kupası için verilen aradan memnun olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Bu herkes için iyi bir durum. Çok fazla oyuncumuz sakat. Hepimiz gerginiz ve zihinsel enerjimiz yetersiz. Ama bunların nedeni, bu sezonki maç takviminin çılgınlığı" dedi.

Katar'daki Dünya Kupası'nda hangi ülkeyi destekleyeceği sorulan Sarri, "Dünya Kupası'nı, maç yoğunluğuna olan öfkem nedeniyle izlemeyeceğim" diye yanıtladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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