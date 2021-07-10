Sarri'den Mourinho ve Roma derbisi açıklaması

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, ilk röportajında ezeli rakipleri Roma'nın başına geçen Jose Mourinho ile ilgili konuştu.



Sarri Roma derbisi ve Mourinho ile ilgili sorulan soruya "Mourinho'yla daha önce tanışmıştım. Harika bir insan ve onu çok severim, benden daha çok kupası var ama bu Roma derbisi için bir anlam ifade etmiyor." sözlerini kullandı.



"Derbide olabildiğince keyifli maçlar için elimizden geleni yapacağız" diyen Sarri takımı tanıyıp istedikleri oyunu oynatmaya başladıktan sonra şampiyonluk yolunda yürüyeceklerinden şüphe duymadığını söyledi.



