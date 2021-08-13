Sarri'den Fenerbahçe'ye: "Muriqi olmaz, Caicedo olur"

İtalyan basını, Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin Muriqi'yi takımda tutma kararı aldığını ve Caicedo'nun Fenerbahçe'ye önerildiğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sarri'den Fenerbahçe'ye: 'Muriqi olmaz, Caicedo olur'
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13 Ağustos 2021 17:15
Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi olan forvet transferinde yeni bir isim masaya geldi: Felipe Caicedo.

Sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile ilgili görüşmelerde bulunduğu Lazio, Kosovalı golcünün yerine sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu forveti önerdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Muriqi'yi kadroda tutmak istediğini yönetime bildiren Maurizio Sarri, 32 yaşındaki Caicedo'nun ise ayrılabileceğini iletti.

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2017'de 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan tecrübeli golcü, İtalya'da 139 maça çıkarken 33 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Caicedo daha önce Basel, Manchester City, Lokomotiv Moskova, Espanyol ve Sporting'de de oynadı.


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