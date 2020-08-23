Sarpsborg'dan Galatasaray açıklaması: 'Teklif yok'

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İsmael Coulibaly konusunda kulübü Sarpsborg Sportif Direktörü Thomas Berntsen'den açıklama geldi.



Norveç basınına konuşan Berntsen yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif almadıklarını söyledi. Berntsen yaptığı açıklamada, "Dedikoduların nereden çıktığına dair fikrim yok. Ismael Coulibaly'nin satışı için Galatasaray'dan bize gelen bir teklif olmadı. Sarpsborg'da kimse yarın Coulibaly'nin satıldığını öğrenmeyecek. Ona İngiltere'den talipler var" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY GURUR VERİCİ"



19 yaşındaki Koulibaly, Galatasaray iddiaları üzerine kısa süre önce şu sözleri sarf etmişti:



"Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin ne kadar doğru olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ancak, çok heyecanlandığımı itiraf etmek istiyorum. Ne kadar iyi çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu bu tip haberlerin çıkmasından anlayabiliriz. Şimdi daha da konsantre olacağım ve çalışmalarımı sürdüreceğim."



