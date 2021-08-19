Sarp Eren Odabaş derece hedefliyor

Mersin'de düzenlenen Parkur Türkiye Şampiyonası'nda hız parkuru etabında birinci olan milli sporcu Sarp Eren Odabaş, Bulgaristan'da 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Parkur Dünya Kupası'nda madalya hedefliyor.



Branşın ilk milli sporcu olan 20 yaşındaki Sarp Eren, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından geçen yıl düzenlenen FIG Parkur On-line Montpeiller Kupası'nda 6. sırayı aldı.



Organizasyondaki performansıyla dikkati çeken milli sporcu, daha sonra Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de 6-8 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Parkur Şampiyonası'nda, büyük erkekler kategorisi hız parkuru etabında birincilik elde etti.



Milli sporcu, hız parkuru etabının "İlk Türkiye şampiyonu" unvanına ulaşıp, Bulgaristan'da 9-12 Eylül'de gerçekleştirilecek Parkur Dünya Kupası'na gitmeye de hak kazandı.



- Odabaş: "İlkleri yaşıyorum, çok güzel bir duygu"



Sarp Eren Odabaş, Bulgaristan'da iyi bir derece elde edip, Parkur Dünya Kupası'nda madalya kazanan ilk milli sporcu olmak istiyor.



Odabaş, AA muhabirine, 5 yıl boyunca sokaklarda kendisini geliştirip, parkurun cimnastikte branşlar arasına girmesiyle profesyonel hayata adım attığını söyledi.



Milli Takım seçmelerinde birincilik elde ettiğini hatırlatan genç sporcu, "Yarışmada birinci olarak milli takıma katıldım. Bu çok güzel bir his. İlkleri yaşıyorum, çok güzel bir duygu." dedi.



Türkiye Parkur Şampiyonası ile sporcuların birbirini daha yakından tanıma imkanı bulduğunu dile getiren Odabaş, "Çok fazla kültürü olan bir spor. Federasyon bünyesinde her ne kadar yeni olsa da bizim çok büyük bir geçmişimiz var. Bunu federasyonla beraber daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. İlk defa resmi ve toplu bir yarışmamız oldu. Böyle bir imkan sağlandığı için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir deneyimdi." diye konuştu.



Parkur Dünya Kupası'nın hazırlıklarına kamp çalışmalarıyla başladıklarını aktaran ay-yıldızlı sporcu, şunları kaydetti:



"Güzel bir sezon olacak. Elimizden geleni yapacağız. İlk defa parkurda, yurt dışında bir yarışmaya gideceğiz. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Yarışmayı merakla bekliyorum. İlk defa yapılan yarışmada ülkemi en iyi şekilde temsil edip, derece almak istiyorum. Hem heyecan hem de gurur verici bir şey. Gerçekten çok mutluyum. 2028 yılında parkurun olimpiyatlara alınma durumu var. Orada da yarışıp derece almayı ve ülkemizi temsil etmeyi çok istiyoruz. Elimizden geleni yapıp en iyi şekilde hazırlanıyoruz."



