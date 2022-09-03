Saros Köfezi'nde 'Açık Su Yüzme Şampiyonası' başladı

Saros Körfezi'nin Erikli sahilinde "Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası" gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonaya çok sayıda sporcu katıldı.



Erikli sahilinde kumsalda oluşturulan start alanında düzenlenen törene federasyon yetkilileri, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Saros'un, kendi kendini temizleyen ender körfezlerden olduğunu söyledi.



Bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle herkesi büyülediğini belirten Helvacıoğlu, "Saros Körfezi, Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası'na hazır. Keşan'da ilk defa gerçekleştirilecek, Keşan'ın Kurtuluşu'nun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyona yarın da devam edecek. Şampiyonada nefes kesen müsabakalar yaşanacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından ilk gün müsabakalarında 143 sporcu kulaç attı.



Yarın düzenlenecek müsabakalarda ise 300 yüzücü kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.



7 kategoride gerçekleşen şampiyonada toplam 31 bin 500 liralık ödül verilecek.









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