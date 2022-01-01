Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konukları kimler? (01 Ocak Cumartesi)
Şarkılar bizi söyler yılbaşı konukları yılbaşı özelde kimler var, yılbaşında TV'de neler var? 2022 Yılbaşı televizyon programları hangi kanalda ne programı var yeni yıla girilirken en çok bakılan konuların başında geliyor. Yeni yıl akşamında yılbaşı TV ekranı olarak neler yayınlanacak öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.
Yılbaşı akşamı televizyonda yayınlanan programlar olarak bakıldığında izleyicilerin yüzünü güldürecek yapımların olduğu göze çarpıyor. Hemen hemen tüm televizyon kanallarında yılbaşı özel programı yayınlanacağı duyuruldu. Kanal D yılbaşı, Star TV yılbaşı programı, ATV'de yılbaşı programı, Show TV yılbaşı yeni yıl 2022 neler var, TV8 yılbaşı programları, FOX TV yeni yılda neler var? TRT 1 yılbaşı programı.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI İZLE
YILBAŞI TELEVİZYONDA NELER VAR? 2022 YILBAŞINDA HANGİ KANALDA NE VAR?
Kanal D - Şarkılar Bizi Söyler STAR TV - İbo SHOW ATV - Kim Milyoner Olmak İster SHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı Özel TV8 - O SES Türkiye Yılbaşı Özel FOX - Ata Demirer Gazinosu TRT 1 - Seksenler Yılbaşı Özel
NETFLIX YILBAŞI ÖZEL DİZİ FİLM STAND UP PROGRAMLARI
Cem Yılmaz- Diamond Elite Platinum Plus Cobra Kai - 4. sezon Geçmişle Dans - 1. sezon Queer Eye - 5. sezon Fok Birliği Daiki Tsuneta Exxen yılbaşı programı Leyla ile Mecnun 5. sezon Gibi 2. sezon Arabeskin Aşık Kadınları
BLUTV YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI
Yılmaz Erdoğan'ın tek kişilik oyunu Münaşaka
GAIN TV YILBAŞI PROGRAMI
Duygu Demirdağ'la 2021'e Son Bakış Mirgün Cabas ile Orda Rahat Mısın? Doğu Demirkol - Yılbaşı Özel Ahmet Mümtaz Taylan ile 2033'e Hoş Geldiniz Dayı Şov - Yılbaşı Dayısı 10 Bin Adım 2. sezon
Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal, Fahriye Evcen - Barış Arduç, Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,, Müge Anlı, Melis Sezen, Burcu Özberk, İlhan Şen, Eda Ece, Murat Yıldırım, Merve Dizdar
YILBAŞINDA ALINABİLECEK UCUZ HEDİYELER
- Yılbaşı desenli kazak - 2022 yazılı t-shirt - 2022 gözlüğü - 2022 kar küresi - 2022'ye özel baskılı sweattshirt - Yeni yıl kupası (MUG) - 2022 atkısı - 2022 beresi - Yeni yıl
YILBAŞINDA ALINABİLECEK PAHALI HEDİYELER
- Yılbaşı ağacı ve süsleri - Yılbaşı için Play Station veya oyun konsolu - Marka ayakkabı 2022 için - Özel etkinlik bileti (tiyatro, gösteri vb.) - Sevdiğinizin beğendiği elektronik eşya (akıllı telefon, tablet) - 2022 kampanyalı yüzük, pırlanta
İŞTE 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ:
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yeni yıla girerken yılbaşında işe gidip gitmeyeceğini bilmek isteyenler araştırmalarını yapıyor. Yılbaşı günü yanı 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gün 2021 yılı bitirilip 2022 yılına girilecek. Yılbaşında resmi tatil var mı? merak edilenler arasında olduğundan bir çok soru soruluyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre 1 Ocak 2022 Cumartesi 1 GÜN resmi tatil. 31 Aralık resmi tatil değil ancak bazı özel kurumlar bugünü yarım gün tatil yapabiliyor.