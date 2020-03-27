Şarkıcı Hadise'nin karantina günlükleri

Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım'ın koronavirüs nedeniyle kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldıkları ortaya çıktı. Çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ele verdi

Şarkıcı Hadise'nin karantina günlükleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2020 13:55
Şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları konuşulan çift ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde kendilerini karantinaya aldıkları ortaya çıktı.

Çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Gri renkli koltuklarda poz veren ikili, paylaşımlarıyla takipçilerine "Ayrılmadık" mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hadise, Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara, "Hava çok güzel, mutluyuz" yanıtını vermişti. Hadise, mayosuyla dans ettiği ve 15 milyon kişi tarafından izlenerek günlerce konuşulan videosunu silmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için