Şarkıcı Hadise'nin karantina günlükleri

Şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları konuşulan çift ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde kendilerini karantinaya aldıkları ortaya çıktı.Çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Gri renkli koltuklarda poz veren ikili, paylaşımlarıyla takipçilerine "Ayrılmadık" mesajı verdi.Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hadise, Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara, "Hava çok güzel, mutluyuz" yanıtını vermişti. Hadise, mayosuyla dans ettiği ve 15 milyon kişi tarafından izlenerek günlerce konuşulan videosunu silmişti.