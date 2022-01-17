Sarıyer, Yeşilyurt'a set vermedi!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer, Yeşilyurt'a set vermedi!
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17 Ocak 2022 01:13
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt ile karşılaştı.

Mücadeleyi sarıyer Belediyespor 3-0 kazandı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, İbrahim Acar

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Crncevic, Hande Naz Şimşek, Merve Tanıl (Gülce Güçtekin, Sezen Keşkekoğlu, Ecem Aknam, Lila Şengün, Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay)

Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Ceren Sulbiye Yılmaz, Veltman, Tuana Köse, Bilge Paşa (Pınar Atasever, Ceren Yılmaz, Nilay Şen, Ezgi Taşdemir)

Setler: 25-18, 25-12, 25-14

Süre: 74 dakika (27, 23, 24)

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