Sarıyer Sakaryaspor maçı canlı izle hangi kanalda? Sarıyer Sakaryaspor maçı canlı skoru

Sarıyer-Sakaryaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 19. haftasında Sarıyer-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
SARIYER-SAKARYASPOR DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta heyecan sürüyor
. Ligin 19. haftasında oynanacak Sarıyer-Sakaryaspor maçı naklen yayınlanacak.
27 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak maç, TRT Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Sarıyer-Sakaryaspor maçı 27 Ocak Pazar günü saat 13.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
Kayserispor 1-1 Bursaspor
Göztepe 0-1 Galatasaray27 OCAK PAZAR
Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor
Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor
Sivasspor 19:00 Trabzonspor28 OCAK PAZARTESİ
Ankaragücü 20:00 Alanyaspor
Başakşehir 20:00 Kasımpaşa
Fenerbahçe 20:00 Yeni MalatyasporSÜPER LİG PUAN DURUMU
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe 20:30 Göztepe 2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor
Kasımpaşa 16:00 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Ankaragücü
Alanyaspro 19:00 Galatasaray 3 ŞUBAT PAZAR
Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 16:00 Başakşehir
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş 4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR
26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.