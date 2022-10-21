Sarıyer, PTT'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu maçında Sarıyer Belediyespor, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Grupta cumartesi saat 13.00'te Nilüfer Belediyespor-PTT, saat 15.30'da Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakaları oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Özçakmak
PTT: Pavlovic, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşçı, Sude Naz Uzun)
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Moksri, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Çağla Erdem)
Setler: 22-25, 28-30, 16-25
Süre: 89 dakika (25, 38, 26)
Grupta cumartesi saat 13.00'te Nilüfer Belediyespor-PTT, saat 15.30'da Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakaları oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Özçakmak
PTT: Pavlovic, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşçı, Sude Naz Uzun)
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Moksri, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Çağla Erdem)
Setler: 22-25, 28-30, 16-25
Süre: 89 dakika (25, 38, 26)
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