Sarıyer, Kupa Voley'de çeyrek finalde!

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu son maçında Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer, Kupa Voley'de çeyrek finalde!
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23 Ekim 2022 19:32
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu son maçında Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta'dan sonra çeyrek finale yükselen ikinci takım Sarıyer Belediyespor oldu.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Sarıyer Belediyespor: Moksri, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün (Simay Kurt, Merve Nezir, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Radosova, İlayda Uçak, Atkinson, Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Milanova, Aybüke Güldenoğlu)

Setler: 24-26, 25-16, 25-23, 25-17

Süre: 134 dakika (42, 27, 35, 30)

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