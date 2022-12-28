Sarıyer, Bolu'ya set vermeden kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısının son haftasında Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Su Zent, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Ece Kozdere)
Setler: 25-19, 25-14, 25-20
Süre: 73 dakika (24, 22, 27)
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Su Zent, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Ece Kozdere)
Setler: 25-19, 25-14, 25-20
Süre: 73 dakika (24, 22, 27)
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