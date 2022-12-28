Sarıyer, Bolu'ya set vermeden kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısının son haftasında Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer, Bolu'ya set vermeden kazandı!
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28 Aralık 2022 17:35
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısının son haftasında Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Su Zent, Merve Tanıl, Chatchu-on (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Ece Kozdere)

Setler: 25-19, 25-14, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 22, 27)

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