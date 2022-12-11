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Sarıyer Belediyespor, Aydın deplasmanında galip

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarıyer Belediyespor, Aydın deplasmanında galip
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11 Aralık 2022 18:28
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başçan, Emine Arıcı (Özlem Güven, Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)

Sarıyer Belediyespor: Drewniok, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Kongyot, Chatchu-on, Su Zent (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)

Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 25-23, 14-16

Süre: 142 dakika (33, 30, 28, 28, 23)



 

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