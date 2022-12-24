Sarıyer Belediyespor, Adana deplasmanında galip

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sarıyer Belediyespor, Adana deplasmanında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2022 18:23
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
 Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Arifoğlu (Burcu Yönder, Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Kongyot, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Su Zent)

Setler: 19-25, 25-18, 25-19, 22-25, 13-15

Süre: 138 dakika (23, 31, 28, 34, 22)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ