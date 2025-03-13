Sarıyar ve Helvacı, bronz madalya için mindere çıkacak

Arnavutluk'ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Azat Sarıyar ve Muhittin Emre Helvacı, yarı finalde rakiplerine yenildi.



Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 67 kiloda sırasıyla Moldovalı Pavel Denisenco, Danimarkalı William Reenberg ve Fransa'dan Yanis Driss Guendez Nifri'yi yenen Azat, yarı finalde Gürcü Anrik Hozrevanidze'ye mağlup oldu.



Grekoromen stil 97 kiloda Moldovalı Roman Balchivschii ve Ermeni Harutyun Kirakosyan'a üstünlük sağlayan Muhittin Emre Helvacı da yarı finalde Ukraynalı Yehor Yakushenko'ya yenilerek final şansını kaybetti.



Milli güreşçiler Azat ve Muhittin, yarın bronz madalya için mindere gelecek.



Yarın ayrıca grekoromen stil 60 kiloda güreşen Mert İlbars, bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etmek için repesajda mücadele verecek.



