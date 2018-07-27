'Sarı kart kralı' Felipe Melo

Hırçın yapısı ile dikkat çeken Palmeiras'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Brezilya basını tarafından 'sarı kart kralı' olarak adlandırıldı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Brezilya Ligi'nde forma giydiği 12 maçta tam 9 sarı kart görerek zor bir başarı yakaladı.
MAAŞINDAN KESİLDİ
Sertliği ile tanınan Melo, gördüğü bu sarı kartlar nedeniyle maaşından ciddi bir kesintiye uğradı. Gördüğü sarı kart başında 30 bin Euro ceza ödeyen Melo, toplam gördüğü kartlar nedeniyle 270 bin Euro ceza yedi.
34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 18 sarı kart görmüştü.
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Brezilya Ligi'nde forma giydiği 12 maçta tam 9 sarı kart görerek zor bir başarı yakaladı.
MAAŞINDAN KESİLDİ
Sertliği ile tanınan Melo, gördüğü bu sarı kartlar nedeniyle maaşından ciddi bir kesintiye uğradı. Gördüğü sarı kart başında 30 bin Euro ceza ödeyen Melo, toplam gördüğü kartlar nedeniyle 270 bin Euro ceza yedi.
34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 18 sarı kart görmüştü.
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