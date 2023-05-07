Saraybosna Maratonu, 1700'den fazla sporseveri buluşturdu

Bosna Hersek'in en büyük spor organizasyonlardan biri olan Saraybosna Maratonu, 41 ülkeden 1700'den fazla sporseveri bir araya getirdi.



Başkent Saraybosna'daki tarihi Vijenica Kütüphanesi önünde bir araya gelen katılımcılar, maraton, yarı maraton ve çocuk koşusu gibi kategorilerde yarışırken, bu yıl ilk kez aralarında Türk askerinin de bulunduğu "Balkan Oyunları-Yarı Maraton" etkinliği düzenlendi.



Maraton organizatörü Mavili Çocuklar Derneği Başkanı Darko Loncar, Saraybosna Maratonu etkinliğine 41 ülkeden 1700'den fazla kişinin katıldığını belirterek, "Bu yıl organizasyon kapsamında düzenlenen Balkan Oyunları'nda 9 ülkeden askerler var. Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) ve NATO birliklerine bağlı yaklaşık 100 asker de maratona katılıyor." dedi.



Balkan Oyunları kapsamında yapılan yarı maratonu Türk askerlerinden Murat Emektar ilk sırada bitirirken, kadınlarda Slovenyalı Jasmina Pitamic birinci oldu.



Takım oyunlarında ise Türk askerleri birinci olurken, kadınlarda Slovenya ekibi galibiyet aldı. Takımların madalya törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar da katıldı.



Saraybosna Maratonu'nu ise erkeklerde Kenyalı atlet Laban Cheruiyot birinci bitirirken, kadınlarda Fransız atlet Zoe Hamel maratonu ilk sırada tamamlayan atlet oldu.



Bu arada, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "Balkan Oyunları-Yarı Maraton" etkinliğinin Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlendiği bildirildi.





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