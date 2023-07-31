Sarah Sjöström, Michael Phelps'in rekorunu kırdı

İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarah Sjöström, Michael Phelps'in rekorunu kırdı
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31 Temmuz 2023 00:52
Son güncelleme 31 Temmuz 2023 00:56
İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru kırdı.

Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.

İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

 
 
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