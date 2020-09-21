Saracchi'nin derbiye yetişmesi zor

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu teknik heyeti endişelendirdi. Durumu yarın netlik kazanacak olan 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynaması zor görünüyor.

Haber; Haberturk
Saracchi'nin derbiye yetişmesi zor
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21 Eylül 2020 09:59
Başakşehir maçının 59. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi hakkında açıklama yapan Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncunun sağ kasık bölgesinde ağrı hissettiğini ve durumunun salı günü netlik kazanacağını belirtti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; yürümekte zorlanan Uruguaylı sol bekin durumunun ciddi olabileceğinden endişe ediliyor. Tomografi sonrası tedavisine başlanacak olan Saracchi'nin pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor göründüğü kaydedildi.

LINNES GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe derbisinde Saracchi'nin oynayamaması durumunda teknik direktör Fatih Terim, sol bekte Martin Linnes'e görev verecek. Neftçi Bakü karşılaşmasının ilk golünde asist yapan Norveçli oyuncu, Başakşehir maçının son 30 dakikasında da göz doldurdu.



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