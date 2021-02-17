Marcelo Saracchi ve Sofiane Feghouli'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmesi için kulüpte seferberlik ilan edildi.



Feghouli'yi bu hafta içinde takımla antrenmanlara çıkarmaya hazırlanan sağlık ekibi, Saracchi konusunda ise daha temkinli davranıyor.



Uruguaylı sol bekin bu haftaki maçı da kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.



