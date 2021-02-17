Saracchi ve Feghouli'ye yoğun tedavi

Galatasaray sağlık ekibi, Feghouli ve Saracchi için seferberlik ilan etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Saracchi ve Feghouli'ye yoğun tedavi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2021 11:35
Marcelo Saracchi ve Sofiane Feghouli'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmesi için kulüpte seferberlik ilan edildi.

Feghouli'yi bu hafta içinde takımla antrenmanlara çıkarmaya hazırlanan sağlık ekibi, Saracchi konusunda ise daha temkinli davranıyor.

Uruguaylı sol bekin bu haftaki maçı da kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için